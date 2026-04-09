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TRAGEDIA IDROMASSAGGIO Morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio di un hotel

Il ragazzo era rimasto incastrato la mattina di Pasqua. Indagini per omicidio colposo

File:Ospedale Infermi di Rimini - Ingresso principale.jpg

Ospedale Infermi di Rimini - Ingresso principale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Prima pagina //

Il ragazzo era rimasto incastrato la mattina di Pasqua. Indagini per omicidio colposo

RIMINI – Non ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, vittima di un grave incidente avvenuto nella spa di un hotel a Pennabilli, nel Riminese, durante la mattina di Pasqua. Dopo giorni di ricovero in condizioni disperate all’ospedale “Infermi” di Rimini, i medici hanno accertato la morte cerebrale, avviando le procedure previste dalla legge.

Il giovane non aveva mai ripreso conoscenza dopo essere rimasto sott’acqua per diversi minuti. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, compromesse dal lungo tempo trascorso senza respirare.

Secondo una prima ricostruzione, il 12enne si trovava nella vasca idromassaggio insieme ai familiari quando una gamba è rimasta incastrata nel sistema di aspirazione collegato alla pompa. L’impianto era attivo e la forza del risucchio gli avrebbe impedito di riemergere. Immediato l’allarme lanciato dai parenti presenti. Il personale della struttura ha provveduto a spegnere l’impianto, ma quando il ragazzo è stato liberato era già privo di sensi e senza battito cardiaco.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine coordinata dalla Procura di Rimini. In un primo momento il fascicolo era stato avviato per lesioni gravissime a carico di ignoti, ma con il peggioramento delle condizioni del ragazzo l’ipotesi di reato è stata modificata in omicidio colposo. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei familiari e del personale dell’hotel, mentre l’area della spa è stata posta sotto sequestro. Gli accertamenti si concentrano in particolare sulle condizioni dell’impianto e sulla presenza e funzionalità dei dispositivi di sicurezza, come le griglie di protezione dei bocchettoni.

Fonte: Il Messaggero

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