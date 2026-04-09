Roma, neonato di 15 giorni trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre

Il piccolo viveva in condizioni igienico-sanitarie gravissime. In casa sequestrati 5 chili di stupefacenti per un valore fino a 70 mila euro

ROMA – Un neonato di appena 15 giorni è stato trovato in condizioni drammatiche all’interno di un appartamento della Capitale, tra rifiuti, muffa e droga. Il compagno della madre, un 49enne di nazionalità romena, è stato arrestato dalla polizia locale con l’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La donna, italiana di 31 anni, è stata invece denunciata.

Il controllo è scattato dopo che la madre aveva portato via il bambino dall’ospedale subito dopo il parto, sottraendolo alle cure dei sanitari e impedendo così le necessarie terapie. Quando gli agenti hanno rintracciato il piccolo, lo hanno trovato nudo, sdraiato su un materasso sporco appoggiato sul pavimento, in un ambiente degradato e circondato da rifiuti.

All’interno dell’abitazione sono stati inoltre sequestrati circa 5 chili tra marijuana e hashish. Secondo gli accertamenti, la sostanza avrebbe avuto un valore compreso tra i 60mila e i 70mila euro, con una quantità sufficiente al confezionamento di 7.914 dosi.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Reparto N.A.E. (Nucleo Assistenza Emarginati) del VII Gruppo Appio della polizia locale, con il supporto di altro personale del Gruppo, nell’ambito di un’indagine delegata dalla Procura per i Minorenni per verificare le condizioni del neonato, ritenuto in possibile stato di pericolo. Non avendo trovato nessuno nell’abitazione di residenza della donna, gli investigatori hanno avviato una serie di appostamenti fino a individuare un appartamento nel IV Municipio.

Il bambino è stato affidato alle cure dei sanitari in una struttura ospedaliera neonatologica, in attesa dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile.

Secondo quanto emerso, la coppia era già coinvolta in un procedimento penale per omicidio colposo in relazione alla morte di un altro figlio, avvenuta lo scorso anno pochi giorni dopo la nascita. In quel caso, il decesso sarebbe stato causato da una meningite fulminante e da un’infezione polmonare provocate dall’ingestione di liquido amniotico, a seguito di un parto in casa senza assistenza medica.

Fonte: Sky TG24