Omicidio Mastropasqua a Foggia, la difesa di Romano: «Il delitto non è stato premeditato»

Parte oggi il processo per l’omicidio di Giovanni Mastropasqua, ucciso il 19 giugno 2025 a Foggia da Donato «Nino» Romano, muratore di 45 anni e titolare della «Mc Impiantistica». L’uomo, arrestato poche ore dopo il delitto, ha ammesso fin da subito di aver sparato un colpo di pistola al creditore, ma la battaglia giudiziaria ora si concentra sull’eventuale premeditazione del gesto.

Secondo l’accusa, Romano si sarebbe presentato armato all’appuntamento con Mastropasqua, fruttivendolo cinquantenne, con l’intento di ucciderlo durante un litigio per un prestito di 1.500 euro. La pena edittale prevista per un omicidio premeditato è l’ergastolo.

La difesa, guidata dall’avvocato Monica Scaglione, sostiene invece che Romano non volesse uccidere. L’imputato si sarebbe armato solo per difesa, temendo le minacce di Mastropasqua, che a fronte del prestito iniziale di 1.500 euro pretendeva 4.500 euro, somma che Romano non poteva restituire. La strategia difensiva punta sul video dell’omicidio, che mostra Romano montare l’arma pochi secondi prima dello sparo e sparare un solo colpo. Secondo la difesa, questo dimostrerebbe che il delitto non era premeditato, riducendo la pena da ergastolo a 21 anni, con possibilità di sconto se venisse riconosciuto il rito abbreviato.

L’accusa e le parti civili, rappresentate dagli avvocati Ettore Censano e Vincenzo Paglia, sostengono invece che Romano non è credibile nelle sue dichiarazioni sulle presunte minacce e sull’usura. La vittima, spiegano, aveva prestato i soldi per amicizia e per permettere l’acquisto di strumenti di lavoro, e le contraddizioni nelle versioni dell’imputato confermerebbero l’intento omicida.

Il dibattimento si concentrerà quindi su premeditazione, intenzionalità e credibilità delle versioni dell’imputato, elementi chiave per determinare la condanna finale.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.