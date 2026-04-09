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CERIGNOLA PISCINA Piscina comunale, anticipo di cassa per pagare i lavori: intervento da oltre 2 milioni

Proseguono i lavori di rigenerazione urbana: il Comune anticipa risorse per coprire i pagamenti.

Cerignola, Centro di Legalità Permanente. Bonito: "Procedura svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti"

Cerignola - BONITO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Cerignola // Il Duomo //

Prosegue l’intervento di adeguamento e completamento della piscina comunale di Cerignola, finanziato nell’ambito dei programmi di rigenerazione urbana.

L’opera, del valore complessivo superiore ai 2 milioni di euro, è stata inizialmente inserita nel PNRR e successivamente rifinanziata con fondi ministeriali.

La Giunta ha autorizzato un’anticipazione di cassa per garantire il pagamento delle prestazioni tecniche e degli stati di avanzamento lavori, evitando rallentamenti nel cantiere.

I lavori risultano regolarmente eseguiti fino al settimo stato di avanzamento, confermando il rispetto del cronoprogramma.

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