Prosegue l’intervento di adeguamento e completamento della piscina comunale di Cerignola, finanziato nell’ambito dei programmi di rigenerazione urbana.
L’opera, del valore complessivo superiore ai 2 milioni di euro, è stata inizialmente inserita nel PNRR e successivamente rifinanziata con fondi ministeriali.
La Giunta ha autorizzato un’anticipazione di cassa per garantire il pagamento delle prestazioni tecniche e degli stati di avanzamento lavori, evitando rallentamenti nel cantiere.
I lavori risultano regolarmente eseguiti fino al settimo stato di avanzamento, confermando il rispetto del cronoprogramma.