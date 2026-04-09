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PUGLIA SOLE Puglia, assaggio di primavera: tre giorni di sole e temperature miti

Tra giovedì 9 e sabato 11 aprile, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con venti deboli e mari in attenuazione

Puglia, assaggio di primavera: tre giorni di sole e temperature miti

Meteo Puglia - Fonte Immagine: quotidianodipuglia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Attualità // Meteo //

La Puglia si prepara a vivere tre giornate di stabilità atmosferica, grazie al ritorno dell’alta pressione che favorirà condizioni meteorologiche generalmente buone da nord a sud della regione. Tra giovedì 9 e sabato 11 aprile, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con venti deboli e mari in attenuazione.

Per giovedì 9 aprile, l’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio. Le condizioni migliori interesseranno il litorale adriatico meridionale e il Salento, mentre sul litorale ionico sono previsti solo lievi addensamenti serali. Più variabile sarà il meteo su Daunia, Murge, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale, con alternanza tra annuvolamenti e schiarite, in miglioramento nel pomeriggio. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, mentre il Basso Adriatico e il Canale d’Otranto risulteranno ancora mossi.

Venerdì 10 aprile, l’alta pressione si rafforzerà, favorendo rasserenamenti più ampi e diffusi. Su Daunia il cielo resterà poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, mentre Murge, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento vedranno nubi sparse alternate a schiarite senza fenomeni significativi, con tendenza a cieli più aperti in serata. I venti saranno deboli nord-orientali e il mare passerà da mosso a poco mosso.

Sabato 11 aprile sarà una giornata pienamente primaverile, con l’anticiclone che interesserà tutta la regione. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi su Daunia, Murge, Tavoliere, litorali adriatici, Ionio e Salento. I venti resteranno deboli, inizialmente da sud-est e poi in rotazione verso sud-ovest, mentre il mare sarà generalmente poco mosso, rendendo il fine settimana ideale per passeggiate, spostamenti e soste sulle coste.

Dal punto di vista termico, lo zero termico si manterrà attorno ai 2600 metri tra giovedì e venerdì, salendo a circa 2750 metri sabato, segno di aria più mite e stabile. La Puglia si avvia così verso un weekend primaverile, con sole prevalente, nuvolosità modesta e condizioni ideali per vivere l’esterno.

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