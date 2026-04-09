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Home // Cronaca // Recuperati due alpinisti dispersi sul Monte Cervati: “Intervento tempestivo e coordinato”

MONTE CERVATI Recuperati due alpinisti dispersi sul Monte Cervati: “Intervento tempestivo e coordinato”

Le condizioni ambientali erano particolarmente critiche, con alta quota e superfici innevate, rendendo necessario un dispositivo di ricerca articolato

Recuperati due alpinisti dispersi sul Monte Cervati: "Intervento tempestivo e coordinato"

Recuperati due alpinisti dispersi sul Monte Cervati: "Intervento tempestivo e coordinato" - Fonte Immagine: sudtv.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Cronaca // Primo piano //

Ieri le Fiamme Gialle della Stazione di Soccorso Alpino di Sant’Angelo dei Lombardi, su attivazione della Centrale Operativa del CNSAS, hanno effettuato un salvataggio a favore di due alpinisti che avevano perso l’orientamento lungo la cresta del Monte Cervati, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nel comune di Sanza (SA).

Le condizioni ambientali erano particolarmente critiche, con alta quota e superfici innevate, rendendo necessario un dispositivo di ricerca articolato in collaborazione con gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS).

Sono state attivate due squadre operative:

  • Una squadra a terra, composta da personale S.A.G.F. e volontari del CNSAS, impegnata nelle ricerche sui sentieri e nei canali innevati.
  • Una squadra elitrasportata, operante su elicottero AW139 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli, che ha individuato i due alpinisti all’interno di un canale innevato.

L’equipaggio ha verificato le condizioni sanitarie degli escursionisti, rilevando principi di assideramento e evidente stato di spavento, quindi li ha recuperati in sicurezza mediante verricello.

I due alpinisti sono stati successivamente elitrasportati vicino alle principali vie di accesso, dove sono stati affidati al personale del Servizio Sanitario di Emergenza 118 per gli accertamenti medici.

L’intervento si è concluso con esito positivo, grazie alla tempestiva attivazione dei soccorsi e alla collaborazione tra le diverse componenti operative coinvolte.

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