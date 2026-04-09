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SANITASERVICE ASL FOGGIA Sanitaservice Asl Foggia: arriva la proroga dei contratti. Respirano 118 e servizi essenziali

La Regione Puglia ha infatti disposto la proroga tecnica dei contratti di lavoro in scadenza, garantendo così la continuità dei servizi

Sanitaservice Asl Foggia: arriva la proroga dei contratti. Respirano 118 e servizi essenziali

Sanitaservice - ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Arriva una boccata d’ossigeno per autisti del 118, soccorritori, ausiliari e addetti alle pulizie di Sanitaservice Asl Foggia. La Regione Puglia ha infatti disposto la proroga tecnica dei contratti di lavoro in scadenza, garantendo così la continuità dei servizi.

La decisione, formalizzata con una nota dell’8 aprile a firma dell’assessore alla Salute Donato Pentassuglia e del direttore di Dipartimento Vito Montanaro, assicura la prosecuzione dei rapporti di lavoro fino al 30 giugno per tutte le figure coinvolte.

Il provvedimento si inserisce in un contesto più ampio caratterizzato da misure restrittive sul personale, tra cui il blocco immediato delle assunzioni nelle società in house e la sospensione delle procedure di reclutamento, consulenze e somministrazione di lavoro, decisa lo scorso marzo. Si tratta di interventi finalizzati a rafforzare il controllo della spesa sanitaria regionale.

Nonostante ciò, la Regione ha ritenuto prioritario non interrompere servizi fondamentali, in particolare quelli legati all’emergenza-urgenza del 118, all’ausiliariato e alla pulizia delle strutture sanitarie. La proroga concessa all’Asl Foggia consentirà quindi di garantire la copertura dei turni, in attesa del completamento dell’analisi complessiva sulla spesa del personale.

Nel documento si sottolinea inoltre che eventuali nuove assunzioni o incrementi orari saranno subordinati a criteri stringenti, come la sostituzione del personale in pensione, la riduzione degli straordinari e l’utilizzo delle risorse derivanti dalla razionalizzazione dei costi, previa autorizzazione del Dipartimento competente.

Lo riporta foggiatoday.it.

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