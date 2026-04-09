FOGGIA – La sanità foggiana sarebbe sempre più schiacciata da vincoli burocratici e ritardi amministrativi. A denunciarlo è la FIALS Foggia, che attraverso il segretario provinciale Achille Capozzi lancia un duro allarme sulla gestione di Sanitaservice Foggia, puntando il dito contro il blocco delle assunzioni imposto dalla Regione Puglia.

Secondo il sindacato, la situazione rischia di aggravarsi ulteriormente con l’avvicinarsi della stagione estiva, quando l’aumento dei carichi di lavoro e la necessità di garantire ferie e sostituzioni renderanno ancora più fragile l’intero sistema.

“Siamo stanchi di vedere i servizi essenziali gestiti con il contagocce”, afferma Capozzi. “La nota regionale che autorizza la proroga tecnica degli interinali fino al 30 giugno è solo un palliativo. Il vero problema è il blocco imposto dal Dipartimento Salute della Regione Puglia, che impedisce la stabilizzazione dei servizi e mortifica i diritti dei lavoratori”.

Per la FIALS, il nodo è anche economico oltre che organizzativo. Da un lato, infatti, la Regione avrebbe fermato le assunzioni dirette in nome del contenimento della spesa; dall’altro, ASL Foggia e Sanitaservice sarebbero costrette a proseguire con il ricorso alle agenzie interinali, sostenendo costi di gestione più elevati rispetto all’assunzione diretta del personale.

La FIALS Foggia chiede innanzitutto lo sblocco immediato dei concorsi e il superamento del precariato, ricordando che i piani assunzionali di Sanitaservice erano stati già discussi e approvati nel febbraio 2024.

In attesa della conclusione delle procedure concorsuali, il sindacato sollecita inoltre la pubblicazione di avvisi pubblici a tempo determinato, ritenuti indispensabili per affrontare l’emergenza estiva. Una soluzione che, secondo la sigla sindacale, sarebbe stata condivisa anche con le organizzazioni sindacali per garantire maggiore dignità professionale ai lavoratori ed eliminare il ricorso all’intermediazione delle agenzie private.

Altro punto centrale riguarda il diritto alle ferie del personale. “Non permetteremo che i dipendenti di Sanitaservice – autisti, soccorritori, ausiliari e pulitori – debbano rinunciare alle ferie estive perché la Regione impedisce di assumere i sostituti”, incalza Capozzi. “Senza un piano di assunzioni a tempo determinato entro maggio, i turni di luglio e agosto non potranno essere coperti, con ricadute dirette sulla salute dei cittadini e sulla sicurezza degli operatori”.

“No a proroghe last minute”

La FIALS diffida quindi ASL Foggia e Regione Puglia dal proseguire con proroghe decise all’ultimo momento, considerate dal sindacato fonte di ulteriore precarietà e incertezza.

“Il tempo della pazienza è finito – conclude Capozzi –. Se non arriveranno risposte immediate sullo sblocco degli avvisi a tempo determinato per Sanitaservice, la FIALS proclamerà lo stato di agitazione di tutto il personale. La salute dei foggiani e il riposo dei lavoratori non possono diventare merce di scambio per i bilanci regionali”.