Edizione n° 6031

BALLON D'ESSAI

"SCACCO MATTO" // BAT, crediti fittizi: un arresto e sequestri per oltre 1 milione di euro
9 Aprile 2026 - ore  11:01

CALEMBOUR

AGATA FOGGIA // Tumore al seno, eccellenza a Foggia: l’associazione Agata ottiene la certificazione nazionale
9 Aprile 2026 - ore  09:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Shock a Manfredonia, collaboratore scolastico pestato a sangue. Avrebbe rimproverato fidanzatino di un’alunna

AGGRESSIONE MANFREDONIA Shock a Manfredonia, collaboratore scolastico pestato a sangue. Avrebbe rimproverato fidanzatino di un’alunna

Dopo un primo allontanamento, il ragazzo avrebbe atteso che gran parte degli studenti uscisse per poi riavvicinarsi alla struttura

Shock a Manfredonia, collaboratore scolastico pestato a sangue. Avrebbe rimproverato fidanzatino di un'alunna

Shock a Manfredonia, collaboratore scolastico pestato a sangue. Avrebbe rimproverato fidanzatino di un'alunna - IMMAGINI RIPRODUZIONE RISERVATA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA. Tensione e shock a Manfredonia, intorno alle ore 13.30, all’uscita di una scuola, dove si è verificata un’aggressione ai danni di un collaboratore scolastico.

Secondo quanto ricostruito, un giovane – estraneo all’istituto – si sarebbe presentato all’esterno della scuola prima dell’orario di uscita degli studenti, per parlare con un’alunna, ipoteticamente la sua “fidanzatina“. Il personale scolastico, nel rispetto delle norme di sicurezza, lo avrebbe subito invitato ad allontanarsi, ricordandogli che non era autorizzato a sostare nei pressi dell’edificio. Si ipotizza un’uscita di sicurezza della scuola.

Dopo un primo allontanamento, il ragazzo avrebbe atteso che gran parte degli studenti uscisse per poi riavvicinarsi alla struttura. A quel punto avrebbe raggiunto il collaboratore scolastico che poco prima lo aveva richiamato, rivolgendogli parole minacciose: «Non ti permettere più di rimproverare», per poi colpirlo con un pugno.

La vittima, un collaboratore scolastico di 62 anni con oltre vent’anni di servizio presso l’istituto, è stata soccorsa immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure del caso, oltre ai Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Secondo le prime informazioni, la dirigenza scolastica sarebbe già stata a conoscenza di situazioni pregresse legate al soggetto coinvolto.Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità. Non si esclude la formalizzazione di una denuncia per aggressione.

il dirigente scolastico, prof. Roberto Menga, alla guida dell’Istituto di Istruzione Superiore “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia
Il dirigente scolastico, prof. Roberto Menga

«Purtroppo oggi non ero presente a scuola perché ero in ferie. Mi hanno riferito quanto accaduto. Posso dirle che il collaboratore scolastico è stato medicato al pronto soccorso e, fortunatamente, sta bene. Successivamente, accompagnato da un mio collaboratore, si è recato presso le forze dell’ordine per sporgere denuncia. Esprimo il mio sconcerto e profondo sdegno per quanto accaduto», dichiara a StatoQuotidiano.it il dirigente scolastico, prof. Roberto Menga, alla guida dell’Istituto di Istruzione Superiore “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia (FG).

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

4 commenti su "Shock a Manfredonia, collaboratore scolastico pestato a sangue. Avrebbe rimproverato fidanzatino di un’alunna"

  2. Bravissimo collaboratore scolastico mi dispiace tanto tanto… spero che facciano qualcosa le forze dell’ordine

  3. Il silenzio è mafia, mobilitare subito l’istituzione scolastica, scendere a protestare, fare i cortei e richiamare l’attenzione della stampa.

  4. Cappio elettronico. Altro che braccialetto! Si capisce che è un delinquente pericoloso. Non un ladruncolo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Il mondo spezza tutti e poi molti sono forti proprio nei punti spezzati. (Ernest Hemingway)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO