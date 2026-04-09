Clima teso in aula sul funzionamento dell’ufficio tributi del Comune di Manfredonia. Il consigliere Libero Palumbo ha sollevato una serie di criticità su orari, personale, strutture e servizi, parlando apertamente di disagi diffusi tra cittadini e professionisti.

L’interrogazione ha posto domande puntuali: sufficienza degli orari di apertura, adeguatezza del personale, condizioni dei locali, funzionalità delle linee telefoniche e qualità del servizio offerto dalla concessionaria C&C.

Nella risposta, la vicesindaca e assessora al Bilancio Cecilia Simone ha illustrato l’organizzazione del settore, evidenziando l’attività svolta su IMU e TARI e il ruolo della concessionaria nella riscossione coattiva. Gli sportelli risultano aperti quattro giorni su cinque, con accesso libero in alcune fasce orarie e sistema di prenotazione online.

Secondo l’amministrazione, l’introduzione dei servizi digitali ha migliorato l’efficienza e ridotto i tempi di attesa. Il personale comunale conta tre operatori a tempo pieno e tre part-time, mentre la società concessionaria impiega nove unità.

Durissima la replica di Palumbo, che ha definito la risposta “una barzelletta”, denunciando orari insufficienti, linee telefoniche non funzionanti e condizioni lavorative inadeguate. “La gente aspetta al freddo per ore”, ha dichiarato, contestando anche la carenza di personale e i ritardi nelle pratiche.

Il consigliere ha inoltre segnalato problemi di collegamento tra i sistemi informatici del Comune e della concessionaria, che renderebbero difficoltosa la gestione delle pratiche.

A cura di Michele Solatia.