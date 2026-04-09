Vieri, Lucarelli, Corona, Tognazzi spiati. Nell'inchiesta Equalize vip e sportivi

Si allarga l’inchiesta milanese sul caso Equalize, che porta alla luce un sistema strutturato di accessi abusivi e dossieraggi illegali, coinvolgendo non solo imprenditori e manager, ma anche personaggi noti dello spettacolo e dello sport. Tra i nomi emersi figurano Christian Vieri, Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona e Ricky Tognazzi, finiti nel mirino di presunte attività di spionaggio.

Il secondo filone dell’indagine della Procura di Milano, che conta 81 indagati, evidenzia un quadro complesso fatto di raccolta illecita di informazioni riservate, utilizzo di banche dati e costruzione di dossier sensibili.

Al centro del sistema ci sarebbe l’agenzia investigativa Equalize, accusata di aver operato su richiesta di clienti per ottenere informazioni private attraverso accessi illegali a database e analisi di chat e contenuti personali. Tra i principali indagati compare Enrico Pazzali, ex presidente della Fondazione Fiera Milano, accusato di associazione per delinquere insieme ad altri soggetti.

Tra gli episodi più delicati emerge il caso dell’atleta Marcell Jacobs, che secondo gli inquirenti sarebbe stato vittima di spionaggio informatico mirato a verificare un presunto uso di sostanze dopanti. L’operazione, secondo l’accusa, sarebbe stata commissionata e pagata in contanti, con l’accesso illecito ai dispositivi dell’atleta e del suo entourage.

L’inchiesta tocca anche il mondo dell’architettura e della cultura: nel 2022 sarebbero state acquisite e manipolate illegalmente le chat dell’architetto Stefano Boeri e della manager Carla Morogallo, su richiesta di un imprenditore e con il coinvolgimento di investigatori privati.

Il quadro investigativo coinvolge inoltre esponenti del mondo economico e industriale, tra cui Leonardo Maria Del Vecchio, accusati a vario titolo di aver commissionato accessi abusivi per fini personali o professionali.

Con la chiusura del secondo filone, la Procura si prepara ora a valutare le richieste di rinvio a giudizio. L’obiettivo è fare piena luce su una rete organizzata capace di trasformare dati riservati in strumenti di controllo e pressione, delineando uno scenario che solleva interrogativi profondi sul tema della privacy e della sicurezza delle informazioni.

Lo riporta leggo.it.