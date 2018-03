Grillo-M5S in marcia Perugia-Assisi, ‘Reddito cittadinanza o tutti responsabili’

Di:

(ANSA) Beppe Grillo e il movimento 5 Stelle in marcia da Perugia ad Assisi per il reddito di cittadinanza. “Se non passa il reddito di cittadinanza saranno tutti responsabili non verso il M5S ma verso milioni di cittadini”, dice Grillo arrivando ai giardini del Frontone di Perugia. (ANSA)