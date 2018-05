AUTO RUBATE DIGA CAPACCIOTTI

Foggia. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cerignola, a seguito di accertamenti e controllo del territorio avvenuti nel mese di maggio 2018, hanno rinvenuto 25 autovetture che, da verifiche effettuate presso la Banca Dati CED del Ministero dell’Interno, sono risultate oggetto di furto nelle province di Foggia, Bari e Taranto. Le autovetture si presentavano completamente bruciate, prive di targhe, certificato di proprietà e carta di circolazione. Le località dove sono state rinvenute risultano essere la Diga Capacciotti (autovetture recuperate all’interno dell’invaso prima che il livello delle acque si alzasse), Coppa di Capacciotti (all’interno di una cava dismessa). All’attualità sono state riconsegnate, per la successiva rottamazione, n° 11 autovetture ai legittimi proprietari e altre alle Compagnie assicurative (in caso di avvenuta stipula di polizza assicurativa di incendio e furto). L’attività di controllo continuerà nei prossimi giorni con l’impiego di militari specializzati per risalire agli autori. Operazione coordinata dal Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia. Redazione StatoQuotidiano.it Cerignola. “La diga Capacciotti cimitero di auto rubate” ultima modifica: da

