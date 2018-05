“Concorso OSS Foggia: possibile presentare le domande”

Di:

Il Concorso per Operatori Socio Sanitari di Foggia è realtà grazie alla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (8 maggio 2018). Possibile presentare le domande on line sito degli Ospedali Riuniti attraverso l’apposito modulo elettronico. Lo ha annunciato alla stampa il direttore generale Vitangelo Dattoli, lo stesso che aveva stoppato l’Avviso Pubblico per Infermieri redatto da SanitaService.

Il bando per OSS venne emanato il 13 dicembre 2017 con la delibera n. 608 e prevedeva l’assunzione di 137 unità OSS a tempo indeterminato più graduatoria per incarichi a tempo determinato. Poi ci fu l’inspiegabile stop pre-elettorale e oggi alla vigilia delle competizioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia il Concorso torna miracolosamente in auge. Misteri della sanità foggiana.

Qui in basso potete scaricare il bando, ricordandovi ancora una volta che dall’8 maggio 2018 sarà possibile presentare domanda attraverso l’apposito modulo “on line” che sarà presente sul sito internet degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Fonte www.assocarenews.it

Il bando