Coppa Italia. Grande attesa per la finale tra Juve e Milan

Grande attesa per la Finale di TIM Cup tra Juventus e Milan, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21. Biglietti esauriti e botteghini chiusi, per un incasso che supera i 3,8 milioni di euro. In tribuna anche più di 1.700 bambini degli oratori del CSI e 200 ragazzi di “Quarta Categoria”, il campionato di calcio rivolto ai disabili cognitivi e relazionali, invitati a vivere una bella serata di sport e collocati nel parterre della Tribuna Tevere.

A livello televisivo saranno quasi duecento i territori raggiunti dal segnale con alcune emittenti estere presenti allo stadio, tra le quali Abu Dhabi TV, Digi Sport, Betv ed ESPN. Una grande attenzione sarà posta alla produzione, con più di 30 telecamere HD dislocate all’interno dello stadio, principalmente dedicate alla cronaca, ma anche ai dettagli per rendere il racconto della partita ricco di emozioni ed immagini esclusive a disposizione di tutti i telespettatori, per far loro apprezzare ed assaporare ogni singolo particolare dell’evento.

La priorità sarà come sempre data alla cronaca della partita, ma il numero di camere permetterà di confezionare un prodotto unico, ricco di immagini esclusive: sei telecamere super slow motion, più performanti rispetto a quelle tradizionali, garantiranno un’altissima qualità nei replay, mentre per la prima volta in stagione sarà utilizzata la Sky4cam. Una camera “Beauty” sarà, inoltre, posizionata all’esterno dello stadio e regalerà una visione unica della città di Roma vista dall’alto.

Le immagini della partita saranno catturate anche dai 70 fotografi accreditati a bordocampo, mentre giovedì si potrà apprezzare sui giornali il racconto degli oltre 300 giornalisti presenti in tribuna stampa, dei quali 45 provenienti dall’estero.

LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO E BONUCCI

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI E BUFFON

