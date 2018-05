Controlli agenti Polizia in notturna (ph: archivio - http://www.panpers.tv)

(ANSA) – ROMA, 9 MAG – Sono stati eseguiti 16 arresti in una vasta operazione antidroga eseguita dalla Polizia di Stato di Potenza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica. Sgominata un’organizzazione, attiva in Basilicata e Puglia ritenuta responsabile, oltre che di traffico di sostanze stupefacenti, di tentato incendio e danneggiamento, spendita di monete false ed estorsione, detenzione e porto abusivo di armi. Dalle indagini condotte dalle Squadre Mobili di Potenza e Matera è emerso che l’organizzazione ha mantenuto uno stabile canale di approvvigionamento che ha garantito dal Marocco l’immissione sul territorio nazionale di rilevanti quantità di droga, una tonnellata di hashish, seguendo le rotte europee del narcotraffico, attraverso la Spagna e la Francia, paesi dove alcuni degli indagati avrebbero propri collaboratori. Droga, 16 arresti in Basilicata e Puglia ultima modifica: da

