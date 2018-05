Manfredonia. Sequestrati 2000 ricci di mare

Di:

Manfredonia. Il personale della Guardia Costiera di Manfredonia, nel corso delle attività di vigilanza e monitoraggio del litorale costiero finalizzate alla repressione di condotte illecite in materia di pesca, ha individuato un pescatore sportivo che deteneva, dopo aver pescato, un quantitativo di circa 2000 esemplari di Riccio di Mare (Paracentrotus Lividus), pescati in tempi vietati in ragione del fermo biologico, disposto dal 1 Maggio al 30 Giugno per il ripopolamento della specie ittica.

Redazione StatoQuotidiano.it