Meteo Puglia. “Fase instabile sul Sud – Est con momenti nuvolosi”

Bari. METEO Puglia. Mercoledì: La mancanza di un campo di alte pressioni mantiene l’atmosfera instabile con ancora la possibilità di rovesci e temporali in sviluppo nel corso del pomeriggio su dorsale e interne pugliesi. Fenomeni in locale sconfinamento anche sulle coste orientali del Salento. Temperature minime stabili, con estremi di 15°C; massime in aumento, con punte di 23°C. Venti deboli meridionali o a regime di brezza. Zero termico nell’intorno di 2950 metri. Basso Adriatico da mosso a poco mosso; Canale d’Otranto poco mosso.

Commento del previsore puglia

FASE INSTABILE SUL SUD-EST CON MOMENTI NUVOLOSI E PIOVOSI ALTERNATI A SCHIARITE: Una circolazione instabile insiste sul Mediterraneo centrale. Ne consegue un periodo all’insegna della spiccata variabilità tra Puglia, Basilicata e Molise. Le nostre regioni saranno infatti interessate da frequenti passaggi nuvolosi più consistenti nelle ore pomeridiane, responsabili di rovesci o locali temporali, più probabili su Murge e Appennino, in locale sconfinamento alle coste ioniche. Fenomeni più isolati tuttavia nel fine settimana. Temperature senza particolari variazioni.

