Monsignor Luigi Renna “Amministratore diocesano Arcidiocesi Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo”

Di:



Manfredonia, 09 maggio 2018. ”MONS. LUIGI RENNA – VESCOVO DI CERIGNOLA è stato nominato dal Santo Padre AMMINISTRATORE DIOCESANO DELL’ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA-VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO in attesa di nomina del nuovo Arcivescovo”. “Un uomo di grande preparazione teologica, con grande attenzione ai problemi sociali. Ho avuto l’onore di averlo come professore di Teologia Morale Sociale”. Lo rende noto su facebook Massimiliano Arena, tra l’altro docente di Religione Cattolica presso Cnipa Puglia Foggia, tutor Diocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo presso Progetto Policoro CEI. allegato

Monsignor Luigi Renna “Amministratore diocesano Arcidiocesi Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.