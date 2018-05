Un concerto per l’organo del Conservatorio

Francesco Di Lernia (Culturalmente Impegnato)

Foggia. Giovedì 10 maggio 2018, alle ore 21:00 presso l’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, Francesco Di Lernia insieme a Francesco Mastromatteo, Angela Bonfitto, Antonio Carretta e lo Yεράκι Horn Quartet, con un concerto intitolato “Organ and Friends”, inaugureranno il ripristino dell’organo Mascioni del 1957, dopo gli imponenti lavori di manutenzione straordinaria. L’appuntamento è organizzato nell’ambito della seconda edizione di Organ’Aria, l’itinerario concertistico alla riscoperta degli organi di Capitanata organizzato dal Conservatorio “Umberto Giordano” in collaborazione con la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. La manifestazione proseguirà lunedì 14 maggio con un appuntamento speciale, presso la Basilica Cattedrale di Foggia: il concerto di Edoardo Bellotti, professore associato di organo, clavicembalo e improvvisazione alla Eastman University di Rochester (Usa), conosciuto come uno dei più rinomati specialisti al mondo del repertorio rinascimentale e barocco per tastiera. Per l’occasione, il professor Bellotti suonerà l’imponente organo a canne donato dalla Fondazione dei Monti Uniti al Duomo del capoluogo dauno nel luglio del 2015. Organ’Aria 2018 rientra nelle attività realizzate dalla rete RESONANCE, avviso triennale di Spettacolo dal vivo della Regione Puglia, organizzato dal Conservatorio di Foggia. Di seguito gli appuntamenti in programma: 10 maggio 2018 ore 21.00

Foggia. Auditorium del Conservatorio

Organ and Friends

Francesco Di Lernia organo

Angela Bonfitto mezzosoprano

Antonio Carretta tromba

Francesco Mastromatteo violoncello

Yεράκι Horn Quartet 14 maggio 2018 ore 19.45

Foggia. Cattedrale

Un viaggio musicale in Italia

Edoardo Bellotti 15 maggio 2018 ore 15.30

Foggia. Conservatorio “Umberto Giordano” ore 15.30

Adriano Banchieri a 450 anni dalla nascita

Lezione concerto a cura di Edoardo Bellotti 24 maggio 2018 ore 19.30

San Marco in Lamis. Chiesa di Santa Chiara Aurelio Andretta

