“Alfredo non era solo un iscritto dell’ANPI, ma una persona vera, squisita”

Manfredonia, 09 maggio 2020. “A nome degli amici e dei compagni dell’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, di Manfredonia, esprimo tutto il dolore e il cordoglio per la scomparsa improvvisa e prematura di, iscritto all’Anpi da sempre e fra i principali sostenitori della memoria e dei valori della Resistenza italiana e della democrazia. Alfredo non era solo un iscritto, era una persona vera, squisita, un compagno vero e una mente non solo lucida e profonda ma anche dotata di grande sensibilità umana e sociale. Un punto di riferimento. Una persona che credeva nella libertà, nella giustizia, nella partecipazione, nel dialogo, nella possibilità di costruire insieme un progetto comune, migliore”.

“Anche quest’anno non è stato possibile celebrare in piazza il 25 aprile e il 1 maggio, li celebreremo l’anno prossimo, Alfredo, sta’ sicuro”.

Andrea Pacilli, coordinatore Anpi Manfredonia