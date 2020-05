Analisi dei competitors: quanto è importante?

Imparare a conoscere la concorrenza: i vantaggi

Nel marketing digitale, l’analisi della concorrenza consiste nell’osservare e nel valutare le scelte e le strategie delle aziende (competitors) che occupano uno specifico segmento di mercato. L’analisi della concorrenza per fare marketing è tesa a studiare i prezzi, le promozioni, le offerte e le strategie di vendita attuate dalle imprese che operano nella stessa nicchia e che, quindi, possono inficiare o rendere vane le proprie scelte di mercato. Inoltre, serve a misurare la concentrazione delle aziende in un determinato segmento di mercato, le eventuali barriere d’ingresso e il grado di differenziazione dei prodotti in vendita. Ma cerchiamo di capire meglio quali possono essere i frutti di un’analisi di mercato efficace e professionale.

L’analisi dei competitors fa parte delle strategie di marketing essenziali. Ogni imprenditore, che gestisca un e-commerce, faccia dropshipping o si occupi di un negozio fisico, deve controllare costantemente i suoi competitors, in modo da non perdere terreno nei loro confronti. Scoprire quanto sono presenti sui social, in che modo interagiscono con i loro clienti e quali strategie di marketing funzionano meglio per loro sono informazioni fondamentali, dai quali non è possibile prescindere se si vuole sbaragliare la concorrenza o quanto meno ritagliarsi una fetta di mercato importante all’interno della propria nicchia.

Effettuare un’analisi di questo tipo garantisce un duplice vantaggio: consente di individuare potenziali minacce, ma anche potenziali opportunità di sviluppo. Ad esempio, se un concorrente dovesse aggiungere un prodotto al proprio store online, tenerlo d’occhio permetterà di valutare se aggiungere o meno quello stesso articolo al proprio negozio, senza rischiare un flop o rischiare di restare indietro. Ma come si fa l’analisi della concorrenza e quali sono i parametri da monitorare?

L’analisi della concorrenza: tutto ciò che bisogna sapere

Innanzitutto, è importante scoprire chi sono i propri competitors. Per scoprirlo è necessario individuare non soltanto quelli che vendono prodotti simili, ma anche quelli che fanno parte della stessa nicchia di mercato. Questi ultimi prendono il nome di competitors indiretti e sono tutte quelle aziende che offrono prodotti diversi ma che risolvono lo stesso problema. Comportarsi in questo modo aiuterà ad avere una visione esaustiva del mercato e, soprattutto, a scoprire nuovi articoli in grado di attirare efficacemente il proprio pubblico. Ma quali sono le informazioni più rilevanti da tenere sotto controllo?

Prima di tutto le campagne di marketing, in modo da scoprire quando i vari competitors lanciano nuovi articoli, video o promozioni. Monitorare il successo di questi elementi è fondamentale per capire cosa piace davvero al pubblico. Inoltre, sarà il caso di scoprire quali canali social risultano più efficaci per quel determinato segmento di mercato: saperlo è fondamentale per capire come raggiungere i clienti potenziali! A tal proposito, vale la pena scoprire anche che tipo di post genera più interazioni. Un altro elemento fondamentale è il servizio clienti: per capire come porsi verso il proprio pubblico è possibile prendere spunto da chi ha più esperienza al riguardo. Di conseguenza, può essere utile controllare il tono del servizio clienti dei competitors, il modo in cui si rivolgono al pubblico e che approccio usano per risolvere gli eventuali problemi.

Gli ultimi due elementi da tenere sotto controllo sono il design del sito e l’uso di eventuali influencer. Se il sito dei concorrenti è più d’impatto e le loro campagne di influencer marketing ottengono grande successo, sarà il caso di rivedere qualcosa e mettersi alla pari, magari ridisegnando il proprio store e affidando la promozione del marchio o di uno specifico prodotto ad un brand ambassador capace e apprezzato dal pubblico di riferimento.

Gli strumenti più adatti allo scopo

Per monitorare i tanti aspetti di cui abbiamo parlato è necessario ricorrere ad alcuni strumenti in grado di facilitare il compito e rendere l’analisi più efficace. Tra questi figurano i cosiddetti strumenti di tracking, i quali consentono di scoprire l’opinione del pubblico nei confronti dei competitors. Sono in grado di analizzare qualsiasi fonte, dalle riviste online ai forum. Monitorando ciò che i clienti pensano di loro, sarà possibile farsi un’idea più precisa della loro offerta.

Naturalmente, è impossibile prescindere dall’uso degli strumenti di analisi SEO, con i quali tenere sotto controllo le parole chiave più usate dai competitors, sia all’interno dei contenuti online che nei tag degli articoli in vendita. Inoltre, esistono strumenti più specifici, attraverso i quali individuare i prodotti più richiesti sul mercato. Uno di questi è Dropship Spy, un software che consente di trovare prodotti vincenti o particolarmente promettenti. L’ultimo strumento fondamentale è la libreria inserzioni di Facebook, utile non solo per analizzare i propri competitors, ma anche per vedere in che modo le grandi aziende investono in pubblicità su Facebook.