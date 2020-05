“Buoni spesa”. Comune San Marco alle Fiamme Gialle “Controlli su beneficiari”

San Marco in Lamis, 09 maggio 2020. “Fornire indicazioni in merito ai tempi e alle modalità per le verifiche di Vostra competenza“. Come riporta www.sanmarcoinlamis.eu , con una nota a firma della dr.ssa Vittoria Gualano, responsabile del Settore Attività e Politiche Sociali, il Comune di San Marco in Lamis ha chiesto alla Guardia di Finanza Compagnia di San Severo di effettuare i ““, in merito alle “posizioni reddituali e patrimoniali nei confronti di soggetti che, sulla base di un autocertifazione redatta (..) hanno usufruito dei buoni spesa per la gestione delle misure di emergenza alimentare di cui all’OCDPC n.658 del 29.03.2020 e alla delibera di Giunta regionale n.443/02.04.2020″.