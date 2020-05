Combattere lo stress in maniera naturale con il CBD

sono tra i disturbi più diffusi oggi ma anche tra i più sottovalutati: moltissimi ne soffrono ma troppi preferiscono ignorare queste patologie anziché attivarsi per cercare di contrastarle. I rimedi non mancano, soprattutto per chi cerca soluzioni naturali e per nulla invadenti. Tra le sostanze più utilizzate spicca il, una preziosa molecola che sta attirando l’interesse di consumatori e comunità scientifica.

Sul mercato già oggi si possono trovare numerose varietà di canapa light, olio CBD e molti altri prodotti, i quali promettono effetti molto efficaci contro i disturbi sopraccitati ma non solo.

Cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche del CBD e cosa c’è di vero in ciò che viene detto su questa sostanza.

CBD: proprietà terapeutiche e non solo

Il CBD, come molti sanno, è uno dei cannabinoidi estratto dalle piante di cannabis, così come anche il THC, con cui condivide molto poco.

In primis, il THC è una sostanza con effetti psicotropi, dunque altera i soggetti che ne assumo in certe quantità.

Tutt’altro rispetto al CBD, che non dimostra di avere nessuna caratteristica del genere. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il CBD non mostra nemmeno alcuna capacità di creare assuefazione nei soggetti che l’assumono. Per questi motivi il CBD non figura nella lista delle sostanze stupefacenti redatta dalla stessa OMS, in cui invece compare il THC, anche se solo per quantità maggiori dello 0,2%. Per quanto riguarda le caratteristiche del CBD, ciò che balza subito all’occhio sono gli effetti rilassanti di questa molecola, che risulta utilissima per contrastare ansia, stress ed insonnia.

Inoltre, è stato dimostrato che i prodotti a base di CBD siano utilissimi anche in campo cosmetico, per esempio per il trattamento di dermatiti, eczemi e anche acne.

La comunità scientifica sta facendo grandi passi avanti nello studio di questa molecola, che potrebbe diventare una delle sostanze più utili per risolvere molti disturbi minori.

Uno studio compiuto lo scorso agosto ha dimostrato che il CBD è in grado di contrastare gli stati di aggressività grazie all’attivazione di alcuni recettori del sistema nervoso, quali 5-HT1A e CB1, responsabili dell’equilibrio psicofisico nell’essere umano. Questo apre ovviamente nuove strade alla ricerca sulle possibili applicazioni mediche della sostanza in questione.

Un altro importante studio ha mostrato che il CBD potrebbe essere un utile alleato per contrastare alcune pericolose dipendenze.

Nello studio in questione, si è notato come il CBD renderebbe meno pressanti le crisi di astinenza per tossicodipendenti e alcolisti e, contemporaneamente, permetta ai soggetti di controllare meglio gli sbalzi d’umore dati dalla dipendenza.

Si tratta di una scoperta importantissima, che potrebbe fornire una nuova preziosa arma nella lotta alle dipendenze.

Risulta subito chiaro quanto sia determinante una simile scoperta, che potrebbe spingere le stesse case farmaceutiche ad interessarsi maggiormente a questa preziosa molecola, le cui potenzialità sono tuttora da scoprire.

La ricerca non ha ancora scoperto tutte le caratteristiche del cannabidiolo e il lavoro da fare è ancora molto. Tuttavia la strada sembra ormai tracciata ed è ormai chiaro che il futuro del CBD sembra molto interessante.

CBD: previsioni per utilizzi futuri e situazione attuale

Oggi il mercato riguardante i prodotti a base CBD è ancora in uno stato embrionale, tuttavia non mancano le possibilità di acquisto, poiché esistono numerosi distributori online molto validi.

Le previsioni per il futuro di questo mercato sono rosee: la rivista finanziaria Bloomberg sostiene che il mercato crescerà in maniera esponenziale nei prossimi anni, nonostante abbia già subito una delle crescite più clamorose della storia.

I motivi di questa crescita sono vari e non si limitano ai soli usi terapeutici della molecola, poiché è la stessa pianta a essere di grande interesse.

La canapa potrebbe, infatti, sostituire la plastica come materiale per gli usi più disparati, grazie alla resistenza delle proprie fibre.

Come che sia, oggi non è difficile reperire prodotti a base CBD, presenti anche in grande varietà.

Tra i più apprezzati c’è l’olio a base CBD, il quale sembra particolarmente efficace per contrastare proprio ansia e stress, anche assumendo poche gocce.

Non sono stati riscontrati controindicazioni particolari, ovviamente sempre tenendo conto di un utilizzo razionale dei prodotti e della loro qualità.

Alcuni di essi sono rivenduti anche nelle farmacie più fornite, anche se c’è da dire che queste offrono una minor possibilità di scelta, in genere limitata a pochi prodotti specifici.

Qualità e varietà sono i motivi per il quale si consiglia di rivolgersi a rivenditori autorizzati e certificati che possano garantire l’alta qualità delle materie prime. Sul web, ad esempio, si è distinto in tal senso JustBob, uno degli e-commerce più validi e forniti per la vendita di cannabis light.

CBD contro disturbi d’ansia, conclusioni

Abbiamo visto come questa semplice molecola, estratta dalle piante di canapa sativa, potrebbe realmente rivoluzionare il modo di approcciarsi a certi disturbi, spesso semplicemente ignorati nonostante la loro pericolosità.

La cosa più importante e sulla quale la comunità scientifica si sta maggiormente concentrando è che grazie al CBD si potrebbe andare a contrastare patologie anche più serie e gravi, come depressione e dipendenze importanti.

Tuttavia è ancora molta la strada da fare in questo campo, ma le prospettive si fanno sempre più interessanti e nuovi studi arriveranno a chiarire in maniera sempre più precisa quanto questa molecola potrebbe risultare utile a moltissime persone.