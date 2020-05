“COSI’ DISTANTI”,voce e note musicisti della Capitanata a sostegno operatori

“COSI’ DISTANTI”, la voce e le note dei musicisti della provincia di Foggia a sostegno di tutti gli operatori dello spettacolo. Un progetto musicale, che ha coinvolto musicisti e cantanti tra Troia, Lucera e Foggia, per dare voce alla categoria degli artisti che vive un momento di difficoltà e dal futuro incerto a causa della pandemia da coronavirus.

“Torneremo ad amarci a distanza di un bacio,

Torneremo a correre ad un palmo di mano,

Torneremo perché c’è ancora tanta musica da suonare,

Torneremo a ballare a distanza di un abbraccio,

Torneremo a fare l’amore,

Torneremo perché c’è ancora tanta musica da cantare”.

Sono questi alcuni versi del brano scritto dal batterista Francesco Lattorre e realizzato da un collettivo di artisti della provincia di Foggia, con la partecipazione straordinaria di Valerio Zelli (O.R.O.). Il brano, realizzato in questi giorni di isolamento, è accompagnato da un videoclip in cui il testo è tradotto in Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.), per rendere il messaggio accessibile a tutti. La canzone vuole mettere in luce la situazione di difficoltà lavorativa del mondo dello spettacolo, nella speranza che presto possano riprendere tutte le attività artistiche.

I musicisti continuano concretamente a trasformare queste giornate così difficili in momenti di vicinanza e spensieratezza in MUSICA.