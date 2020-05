Covid, solo 5 positivi oggi nel Foggiano. Prima volta con zero decessi

: ad esclusione della Provincia di Bari (20 casi confermati), buone notizie dall’odierno bollettino epidemiologico regionale, dal quale emerge che oggi sabato 9 maggio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1919 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 30 casi, così suddivisi: 20 nella Provincia di Bari; 1 nella Provincia Bat; 4 nella Provincia di Brindisi; 5 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto. Oggi non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 76.643 test. Sono 1.114 i pazienti guariti. 2.729 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.286 così divisi: 1.391 nella Provincia di Bari; 381 nella Provincia di Bat; 604 nella Provincia di Brindisi; 1.108 nella Provincia di Foggia; 503 nella Provincia di Lecce; 270 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA 09.05.2020

FOGGIA, SAN GIOVANNI ROTONDO, SAN MARCO IN LAMIS, SAN SEVERO, TORREMAGGIORE: +51 CASI ATTUALMENTE POSITIVI.

MANFREDONIA, MONTE SANT’ANGELO, CERIGNOLA, LUCERA, BOVINO: TRA “21-50” CASI ATTUALMENTE POSITIVI.

TROIA, SAN NICANDRO GARGANICO > TRA “11-20” CASI ATTUALI POSITIVI.

RIGNANO GARGANICO, APRICENA, SAN PAOLO DI CIVITATE: TRA 6-10 CASI ATTUALMENTE POSITIVI