Foggia, assembramenti pericolosi: Grassi ordina controlli più serrati

“Obiettivo primario della Fase 2? Evitare possibili assembramenti di persone. Ma anche monitorare ogni situazione di disagio per evitare da una parte l’insorgenza di forme di illegalità, dall’altra di lasciare spazio alla criminalità organizzata”. Lo ribadiscei e lo confermano i controlli delle forze di polizia e dei vigili urbani che, dal 4 maggio ormai, si stanno concentrando principalmente nei luoghi a rischio concentrazione di persone. Ieri, ad esempio, in piazza Giordano sono intervenuti i carabinieri nei pressi di una banca. Nel mirino, quindi, mercati rionali, parchi, giardini, ville, esercizi aperti per le attività di asporto. Tale indicazione è stata stabilita in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Fonte: Gazzetta Mezzogiono