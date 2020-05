Foggia. Rapina a stazione di servizio sulla SS673: bloccato vigilante

, 09 maggio 2020. Intervento della P.S. di Foggia, verso le ore 1.20, presso sulla statale 673 in una stazione di servizio, in quanto tre persone, a bordo di una grossa auto tipo SUV avevano appena perpetrato una rapina. Il vigilante che era sul posto riferiva che i tre uomini travisati da passamontagna, lo minacciavano di non intromettersi in ciò che stavano facendo, dopo di ché, dopo aver divelto la porta del bar si introducevano all’interno, saccheggiando l’intero scaffale delle sigarette per poi scappare attraverso la porta antipanico.