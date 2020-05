Generale foggiano dei CC Cornacchia: “Eliminazione Moro epilogo di strategia politica”

“Comincio col dirle che, a mio avviso, lanella primavera del ’78 non è altro che l’epilogo di una strategia politica scaturita dagliL’Italia, parte integrante del, non poteva, neanche con il voto democratico, avvicinarsi alla sfera sovietica. Per cui il dialogo tra laed il, tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta, era temuto sia dai regimi dell’Est comunista che dalle amministrazioni americane. Gli uni e gli altri erano terrorizzati dal “compromesso storico”, ritenuto una strategia politica che mirava al superamento degli equilibri internazionali, peraltro codificato dal trattato di pace del 1946-47. Moro e Berlinguer costituivano, quindi, una minaccia da fronteggiare ad ogni costo, ricorrendo anche a mezzi illegali”.

Lo afferma il Generale dei CC Antonio Federico Cornacchia, classe ’31, nativo di Monteleone di Puglia in provincia di Foggia, oggi ispettore dell’ANC dell’Umbria e molto attivo in campo storico-letterario tramite i suoi sagg in un’intervista su affaritaliani.it