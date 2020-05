Lombardia. Contestazioni su “presenza in servizio”, inammissibile ricorso contro manfredoniano

, 09 maggio 2020. “La pronuncia ha escluso che il comportamento tenuto dall’odierno convenuto abbia integrato estremi di reato, per assenza delle ‘modalità fraudolente’ previste dalla norma (insufficiente, ad avviso del Giudice Penale, il mero comportamento omissivo della mancata timbratura) (..) “. Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte dei Conti –, definitivamente pronunciandosi, ha dichiara inammissibile un atto di citazioneresidente a Milano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione depositato nel luglio 2018, la Procura Regionale aveva convenuto in giudizio l’uomo, “dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Lombardia nell’anno 2016, per sentirlo condannare – con imputazione a titolo di dolo ovvero di colpa grave – al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 14.289,30, assertivamente cagionato all’amministrazione di appartenenza in conseguenza dell’intervenuto accertamento di numerosi episodi di falsa attestazione della presenza in servizio (…) nel periodo temporale 27.6.2016 – 30.9.2016“.

Attraverso il suo legale, il cittadino originario di Manfredonia aveva tra l’altro evidenziato “La mancata prova delle condotte contestate, essendo carenti ed inattendibili i video degli accessi e delle uscite dalla sede di lavoro versati in atti” e “La mancata prova dell’effettiva sussistenza del danno all’immagine”. “L’uomo aveva chiesto il rigetto della domanda”