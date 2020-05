Manfredonia, Donna esasperata “In 30 senza mascherina, se li richiami spunti e insulti…”

, 09 maggio 2020. “Ogni giorno, io e altri condomini dobbiamo far fronte a gruppi di ragazzi ( gruppi da 20/30) appostati senza mascherina e senza la distanza di sicurezza. Ovviamente abbiamo fatto presente la situazione ai ragazzi, ma unica conclusone insulti e minacce“. E’ quanto riporta a StatoQuotidiano.it una donna di Manfredonia, “residente in una zona centrale di Via della Croce, e portavoce di una parte dei condomini che vivono una situazione del tutto inaudita, visto l’andamento del virus che e’ ancora vivo nella nostra comunità”.

“Chiediamo alle forze dell’ordine di intervenire, perché per rientrare nelle nostre abitazioni dobbiamo necessariamente passare in prossimità di questi gruppetti di maleducati, rischiando anche sputi. In un momento delicato come questo, nel quale serve la distanza sociale e serve far uso delle protezioni non mi sembra giusto. Sono stati due mesi e mezzo, durante i quali non ho neanche fatto visita a mia madre, 73 anni che vive sola, e non vorrei tornare a quei giorni perché sono stati davvero pesanti da passare, come credo per tutti. Chiedo quindi aiuto per superare questa situazione”.