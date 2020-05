Monte Sant’Angelo. “Igiene urbana e sanificazione: Amministrazione richiami in servizio i co.co.co.”

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 non consente di tollerare ancora a lungo questo stato di cose. Anzi, essa impone che la viabilità urbana sia periodicamente sanificata mediante l’impiego di ditte specializzate.

I Movimenti politici “Verso il Futuro” e “Forza Italia” sollecitano l’Amministrazione Comunale a predisporre interventi immediati per lo sfalcio dell’erba delle numerose zone a verde della Città e a disporre la sanificazione delle principali vie cittadine, almeno di quelle più frequentate da macchine e pedoni.

Certo, la Città non si ritroverebbe in queste condizioni se in questo periodo avessimo avuto a disposizione i lavoratori Co.Co.Co.

I Movimenti politici “Forza Italia” e “Verso il Futuro”, nel mentre si dà attuazione ai necessari interventi di pulizia e sanificazione, chiedono all’Amministrazione Comunale di stabilizzare i lavoratori Co.Co.Co., sulle cui famiglie in maniera ancora più pesante si stanno scaricando gli effetti perversi dell’emergenza sanitaria.

I Movimenti politici “Forza Italia” e “Verso il Futuro” condividono pienamente le tesi sostenute dall’avvocato dei lavoratori Co.Co.Co. nell’incontro di qualche giorno fa circa il loro diritto a essere stabilizzati, perché chiaramente sancito dalla normativa vigente. (Fonte: Movimenti politici Forza Italia e Verso il Futuro – Monte Sant’Angelo)