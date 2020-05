“Prezzo mascherine da 0,50€ a 1,50€, Arcuri si dimetta”

“Per legge, il prezzo massimo di vendita delle mascherine chirurgiche passerà da 0,50€ a 1,50€. Ecco che noi “liberisti da divano”, che sorseggiamo cocktail, non ci sbagliavamo! Avevamo abbondantemente ragione sul prezzo imposto deciso dal Commissario, che ha portato, in una settimana, all’irreperibilità de facto delle mascherine.

Caro Arcuri, forse è arrivato il momento di farsi da parte, i cittadini e le imprese sono stufi del suo atteggiamento sovietico e della sua inefficienza” – Così Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, commentando sui social la bozza del DL “Rilancio” dalla quale si apprende che i prezzi massimi per la vendita delle mascherine chirurgiche sono stati completamente rivisti ed il prezzo imposto per la vendita è triplicato rispetto a quanto deciso, appena una settimana fa, dal Commissario per l’emergenza Arcuri. (ASI)