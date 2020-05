Rifondazione Comunista Manfredonia “Alfredo, che la terra ti sia lieve”

Manfredonia, 09 maggio 2020. “Oggi il compagnoci ha lasciati. Il Partito della Rifondazione Comunista di Manfredonia, di cui Alfredo è stato uno dei fondatori e nel quale militava, lo ricorda con immenso affetto e stima per le sue grandi doti umane, le sue lotte in favore dei diritti dei più deboli e per la sua oratoria. Tutti i compagni, commossi, si stringono in un forte abbraccio alla famiglia. Alfredo, che la terra ti sia lieve e possa riposare in pace”.

Circolo PRC “A. Pastore” di Manfredonia