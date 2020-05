Santo Mangia “Internalizzare in Sanitaservice postazioni 118 gestite da Associazioni di Volontariato”

, 9 maggio 2020. Come è noto a quanti in indirizzo, sta per scadere il 30 giugno 2020 l’ennesima proroga, adottata dalla ASLFG, per la gestione delle 18 postazioni (più un automedica) del S.E.U. 118 della Provincia di Foggia. Proroghe che la USB ha sempre contestato., sia perchè nella nostra Provincia oltre la meta delle postazioni sono già gestite dalla Sanitaservice (da oltre 12 anni) ma anche perché, a differenza di altre Province, applicando tutte le norme esistenti è di più facile attuazione la individuazione – reclutamento del personale.

Siamo convinti che se l’internalizzazione fosse avvenuta nei tempi che noi ci auspicavamo, i

Lavoratori del 118 che operano nelle postazioni 118 gestite dalle associazioni, in questo

particolare periodo di super lavoro per pandemia, avrebbero avuto modo di essere più tutelati (in tutti sensi) sia dal punto di vista della sicurezza che della loro dignità di Uomini e Lavoratori. Anche in questo periodo di profonda crisi sanitaria, questi Lavoratori hanno dimostrato tutta la loro abnegazione e professionalità nel mettere nelle condizioni i Cittadini di poter usufruire (al meglio) di un servizio che si dimostra sempre più importante per il SSR. L’internalizzazione non è solo una richiesta per ridare dignità a quanti per anni hanno resistito a tante angherie e soprusi, ma è anche un vero passo in avanti per migliorare un servizio che, ad oggi, è tutto assicurato dalla buona volontà dei Lavoratori che, spesso, pagano di tasca propria anche i corsi professionali necessari per svolgere un servizio di eccellenza. La USB ha una sola richiesta che non è un ulteriore incontro con il Presidente della Giunta regionale e Assessore alla Sanità che ha rafforzato, con le nuove Linee Giuda, la possibilità di internalizzare il servizio 118, ma chiediamo con forza al Direttore Generale della ASLFG di attivare, da subito, tutte le procedure, per l’internalizzazione del servizio dando mandato specifico a Sanitaservice ASLFG affinchè si porti a compimento, nel breve, il processo della internalizzazione.

Non potremmo accettare ulteriori rinvii o, peggio ancora, ulteriori proroghe del servizio alle associazioni di volontariato, in quanto rappresenterebbe una mancata volontà sia politica che amministrativa di attuazione, nonostante le indicazioni molte volte positive che ci sono state manifestate in tutte le sedi L’USB e i Lavoratori non potranno accettare ulteriori rinvii e se ciò dovesse verificarsi , ci vedremo costretti ad intraprendere azioni di lotta durature –

Si resta in attesa di riscontro che si spera favorevole.

/l’esecutivo USB Foggia Mangia Santo Unione Sindacale di Base – Federazione Provinciale