Sindaco Volturara “Grazie Barilla, grazie dipendenti stabilimento di Foggia”

, 09 maggio 2020. “A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la, voglio esprimere una profonda gratitudine per la donazione di prodotti alimentari offerti dalla Vs. società a nome di tutti i dipendenti Barilla dello stabilimento di Foggia, per un sostegno concreto alle nostre Famiglie, in questo difficile momento di emergenza sanitaria COVID 19″. Lo dice in una nota il sindaco del Comune di Volturara, dr.

“La donazione andrà ad aggiungere nuove disponibilità agli aiuti previsti dallo Stato con

l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.3.2020 e costituirà un

determinante apporto nella distribuzione di beni di prima necessità a tutta la Popolazione.

Questo gesto manifesta un sentimento di vicinanza al Territorio, ai nostri Cittadini, a tutta

la nostra Comunità. E’ il segno tangibile della sensibilità di una grande Azienda, da sempre

leader internazionale del proprio settore, da tempo cuore dell’intera economia di capitanata. La BARILLA rimane inevitabilmente un esempio sincero non solo in campo industriale, ma anche solidale, soprattutto in un momento delicato per l’economia della Nazione che ha travolto cittadini ed imprese. Con la speranza di poter ricambiare il vostro gesto di grande solidarietà. Con rinnovata gratitudine e stima a tutti i dipendenti dello stabilimento di Foggia”.