Universo Salute replica a Di Fonso “Licenziamento? Non ci sono motivi personali”

Foggia, 09 maggio 2020. Universo Salute contesta recisamente le dichiarazioni pubblicate dalle testate giornalistiche con le quali il sig. Massimiliano Di Fonso ha inteso fornire la sua personale versione della vicenda che lo vede coinvolto con la società Universo Salute. Più precisamente, la società nega in modo assoluto che il provvedimento disciplinare adottato dall’azienda nei confronti del suo l’ex dipendente sia stato dettato da ragioni personali e, tanto meno, riconducibili al rapporto fra l’Amministratore Delegato, dott. Paolo Telesforo, e il sig. Di Fonso, come surrettiziamente e grossolanamente egli vuol far credere. Al contrario, la sanzione di cui è stato destinatario Massimiliano Di Fonso, è scaturita da un compleso procedimento che ha coinvolto (come ogni provvedimento disciplinare di Universo Salute) più organi aziendali e si è arrivati al licenziamento solo a seguito di approfondita ed obiettiva istruttoria affidata a esperti e competenti professionisti della materia.

Va chiarito che Il sig. Di Fonso si è reso responsabile della divulgazione di notizie palesemente infondate, false ed ingiustificatamente allarmistiche, ora al vaglio delle competenti istituzioni, che hanno leso e turbato significativamente l’attività della struttura sanitaria compromettendo la serenità e la fiducia dei pazienti che ospita, delle loro famiglie, dei lavoratori e dei professionisti che vi prestano opera. E questo nel corso della più grave crisi epidemiologica mondiale degli ultimi tempi che sta impegnando le aziende sanitarie più di ogni altro in prima linea.

Gli amministratori di Universo Salute, che hanno il dovere di tutelare l’affidamento e la sicurezza di pazienti e lavoratori, NON CEDERANNO MAI A DINAMICHE OPACHE che celano strategie tendenziose e surrettizie dirette a minare la serenità e l’armonia della azienda. E la storia di Universo Salute ne è la più aperta conferma.

Lo strumento del dialogo leale, della correttezza e del buon senso rappresenta la via maestra per affrontare qualsiasi questione, anche quando si trattano temi critici.

Pertanto, con l’obiettivo di rasserenare i lavoratori e le tante famiglie che si affidano alle cure di Universo Salute che si sta distinguendo nella gestione dell’emergenza sanitaria per efficienza e sicurezza dei processi operativi, si coglie l’occasione per rimarcare la disponibilità a qualsiasi tipo di confronto con chiunque vi abbia interesse utilizzando i canali e gli strumenti, come detto, della correttezza, lealtà e del buon senso.

Di seguito si ripropone il comunicato originale pubblicato dal sig. Di Fonso il 26 marzo 2020 che mira alla “chiusa immediata del Don Uva”, cosa ben diversa da quanto successivamente dichiarato dallo stesso di fonso che ha mistificato il senso delle sue stesse parole asserendo sull’attacco, in data 8 maggio, che aveva chiesto di “chiudere le strutture per qualche tempo, sanificare i reparti per poi riaprire in massima sicurezza fornendo al personale il Dpi necessari”.