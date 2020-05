Zapponeta, farmacia dona gel guanti e 1000 mascherine al Comune (VIDEO)

“Grazie alla Farmacia Garofalo che, oltre al gel igienizzante ed i guanti dei giorni scorsi, ci ha donato 1000 MASCHERINE. Un gesto di immensa generosità per la nostra comunità Per chi ne avesse bisogno, le mascherine sono in distribuzione presso la sede del nostro Comune“. E’ quanto pubblicato sul sito del Comune di Zapponeta.

Farmacia Garofalo iniziativa solidale "Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre.Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo.Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro.In questo mondo c'è posto per tutti.La natura è ricca.È sufficiente per tutti noi.Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore.Voi avete il potere di rendere questa vita libera e magnifica.Di trasformarla in un'avventura meravigliosa.Combattiamo tutti per un mondo nuovo, un mondo giusto.Che dia a tutti un lavoro, ai giovani un futuro e agli anziani la sicurezza.Combattiamo per liberare il mondo,eliminando confini e barriere.Eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza.Combattiamo per un mondo ragionevole.Uniamoci tutti!È il buongiorno di un’umanità ritrovata. Viviamolo insieme."Farmacia Garofalo al servizio della Comunità ❤️Matteo Contino: il Blog Vincenzo Riontino Pubblicato da Farmacia Dr. Garofalo su Venerdì 8 maggio 2020

Questo il post della Farmacia Dr. Garofalo “Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l’un l’altro. In questo mondo c’è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. Voi avete l’amore dell’umanità nel cuore. Voi avete il potere di rendere questa vita libera e magnifica. Di trasformarla in un’avventura meravigliosa. Combattiamo tutti per un mondo nuovo, un mondo giusto. Che dia a tutti un lavoro, ai giovani un futuro e agli anziani la sicurezza. Combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere. Eliminando l’avidità, l’odio e l’intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole. Uniamoci tutti! È il buongiorno di un’umanità ritrovata. Viviamolo insieme.” Farmacia Garofalo al servizio della Comunità ❤️.