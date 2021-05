Aprile e maggio, nelle chiese di Foggia ripartono le prime comunioni

Si torna a celebrare le Prime Comunioni a Foggia dopo una lunga pausa dovuta al Covid, da metà aprile a piccoli gruppi i bambini hanno ricominciato a ricevere il sacramento.

La parrocchia di San’Alfonso si è organizzata con gruppi di 7 per volta, lo stesso a S. Michele e presso la chiesa di S. Pio X, cercando anche di non far coincidere questa messa con quella della domenica.

Con le dovute precauzioni in chiesa e all’uscita, senza abbracci e strette di mano, per le strade della città si rivede il saio bianco indossato per l’occasione e invitati alla spicciolata all’esterno della chiesa. Alcuni hanno rimandato la festa successiva al momento in cui sarebbe stata possibile. Da lunedì la Puglia sarà zona gialla e si potrà andare al ristorante ma solo all’aperto, sperando anche nel bel tempo. Auguri.