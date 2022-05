Calcio: Sticchi Damiani, anche in A il Lecce punta sui giovani

(ANSA) – ROMA, 09 MAG – La promozione del Lecce in A “è un risultato straordinario.

La squadra aveva giuste ambizioni, ma è stata costruita con tanti giovani e qualche certezza.

E ci siamo misurati in uno dei tornei più duri degli ultimi anni”. Ospite di Radio anch’io sport (Rai Radio 1) Saverio Sticchi Damiani, presidente dei giallorossi, ha commentato il ritorno nella massima serie, anticipando che il Lecce intende continuare “a lavorare sui giovani di proprietà, che vogliamo proporre nel grande calcio, sperando che abbiano l’impatto che ci aspettiamo”.

“Il nostro progetto – ha spiegato – si basa su cinque soci tutti del territorio, professionisti ed imprenditori. Anche il responsabile dell’area tecnica Corvino e il ds sono salentini”.

Un assetto che si intende rafforzare, ha aggiunto il presidente, spiegando che i soci attuali hanno “deciso di allargare la base con due nuovi ingressi. La trattativa per uno è già stata formalizzata, la seconda è prossima alla conclusione. La società non verrà stravolta perché si tratta di due posizioni importanti, ma pure sempre di minoranza. Questo, però, darà maggiore solidità al club. Il nostro modello è finalizzato al fatto che l’uscita di un socio non comprometta il progetto”.

