L’hockey sbarca a Manfredonia sullo splendido lungomare (VIDEO)

Qui si è tenuta la parte teorica, con il dottor Renato Sirigu in cattedra. L’incontro è stato inframezzato da un buffè autoprodotto dalla delegazione di Foggia con specialità locali, perché l’hockey vuole da subito entrare in sintonia con i territori. Infatti, Manfredonia ospiterà a fine maggio il primo evento della Federazione Italiana Hockey con un torneo di beach hockey, in tema con il mare e la sua forza.