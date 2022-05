Manfredonia, le ruote panoramiche potrebbero essere due

MANFREDONIA (FOGGIA), 09/05/2022 – “ Dato atto che è stata convocata apposita conferenza di servizi, tenutasi in data 22/02/2022, stante la necessità di individuar e alcune aree per le attività di spettacoli viaggianti giostre, circhi e fiere e, inoltre, per valutare la possibilità di accogliere le istanze pervenute a questo Ente relative al posizionamento di ruote panoramiche;

Dato atto, altresì, che in data 6 apri le 2022, si è tenuto un tavolo tecnico alla presenza del Sindaco, dell’Assessore al Demanio, dei referenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e della Capitaneria di Porto di Manfredonia in occasione del quale è stato concordat o e definito l’iter amministrativo per l’installazione di “grandi attrazioni” tra cui rientrano le ruote panoramiche in area demaniale marittima;