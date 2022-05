Meteo Puglia, l’estate all’improvviso: punte di quasi 30 gradi, ecco dove

FOGGIA, 09/05/2022 – (meteopuglia) Dopo le piogge e soprattutto i temporali di ieri, il tempo sta volgendo finalmente al bello ed incontro ad un riscaldamento che segnerà la prima vera fase di tempo pre-estivo della stagione.

Difatti le temperature previste comincieranno ad aumentare anche sensibilmente nel corso della settimana toccando localmente quasi i 30°C tra venerdì e domenica essenzialmente sul basso Foggiano e localmente sulle zone più interne del barese.

Nell’immagine successiva mostriamo infatti le temperature previste nella giornata di sabato che tra i tre giorni sembra quello leggermente più caldo come estensione. Anche venerdì e domenica avranno la distribuzione delle temperature molto simile ma forse meno estese. Si notano i 29°C sul basso Foggiano e temperature molto vicine a questo valore nei dintorni. Più fresco il resto della Puglia. Temperature che viaggieranno tra i 24° ed i 27°C sicuramente molto più calde e godibili dei giorni scorsi.

Infine chiediamoci quanto potrà durare questo tepore. I dati attuali delle proiezioni modellistiche mostrano una durata comunque limitata nel tempo. Difatti dopo martedì 17 maggio le temperature comincieranno leggermente a calare grazie a dei venti freschi da nord che dovrebbero intervenire grazie ad un cedimento della pressione sui quadranti orientali dell’Europa.

Per vedere la tendenza ci avvaliamo delle Ensemble Forecast le quali mostrano la temperatura prevista con le varie ipotesi in libera atmosfera cioè a 1.500 metri di quota. Si nota come per i prossimi giorni le temperature tendono ad aumentare con il picco proprio nel prossimo fine settimana. Successivamente invece le temperature tenderanno nuovamente a scendere e crediamo comunque non a valori come quelli di questi giorni.

Godiamoci questi primi giorni di calura e probabilmente approfitteremo per fare il tanto atteso ed agognato cambio stagionale del nostro vestiario. Sicuramente nei prossimi giorni avremo modo di toglierci i giubbotti ingombranti e nel fine settimana gustarci la manica corta e le scarpe aperte ma attenzione, non conservate tutto… è ancora troppo presto. (meteopuglia)