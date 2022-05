Palazzo degli studi, bella la facciata ma quando piove c’è acqua nelle aule

Statoquotidiano.it, 9 maggio 2022. Genitori del Poerio allarmati dopo la pioggia abbondante caduta a Foggia fra venerdì e sabato. Acqua che entra nelle aule e dalle finestre, scalinate che grondano acqua. Il palazzo degli studi, edificio del 1930, è stato ristrutturato nella parte esterna, lungo piazzale Italia, Via Goppingen e via Bovio, le facciate ripulite sebbene alcune scritte abbiano nuovamente imbrattato i muri.

Ma è la parte dell’ingresso da via Goppingen che desta più preoccupazione nei genitori: “Se piove dentro un edificio- dice una mamma- e dentro una scuola qualche domanda bisogna porsela. Vogliamo capire se ci sono lavori da fare, se il personale preposto per questo deve fare un sopralluogo. È una questione di sicurezza rispetto a cui non vogliamo risposte dalla dirigente, che si è interfacciata più volte con la Provincia, ma dalle istituzioni”.

La dirigente Enza Caldarella, dice a Stato Quotidiano: “In un edificio del 1930 gli infissi sono stati ristrutturati e i vetri, che hanno anche provocato degli incidenti in passato, sostituiti. È stato fatto un lavoro di efficientamento energetico. Quando piove “a vento” c’è poco da fare. Vivo a scuola, non su un altro pianeta, conosco qualche aula che ha dei problemi e che al momento per questo è vuota. L’ente ha fatto i lavori nei mesi scorsi e i soldi sono stati spesi, io sollecito sempre, con lettere, ulteriori interventi ma fra il bisogno e la risposta ci sono i tempi burocratici. Un edificio come il palazzo degli studi, edificio storico che ha la sua età, ha bisogno di una cura costante, c’è bisogno di videosorveglianza per vedere chi imbratta, chi porta via i pluviali in rame, c’è bisogno di una guardania. A me piange il cuore di fronte a queste cose, io sono dalla parte della tutela di tutti e sollecito continuamente l’ente locale”.