Seconda stazione di Foggia: l’11 maggio il vertice a Roma

FOGGIA, 09/05/2022 – (gazzettamezzogiorno) Non ci saranno gli enti locali della provincia di Foggia, al vertice con il ministero delle Infrastrutture sullo schema di alta velocità per la Capitanata in programma l’11 maggio.

Comitati territoriali e sindacati li hanno soppiantati: da mesi conducono un confronto con i tecnici ministeriali in prima persona, gli enti «pur invitati a partecipare non rispondono», afferma Pasquale Cataneo responsabile del centro studi nazionale della Confsal. Il piano è stato messo a punto durante un convegno organizzato dal sindacato a Foggia, presenti rappresentanti delle altre regioni (il Molise con la consigliera regionale Micaela Fanelli, la Basilicata con il segretario regionale Gerardo De Grazia della Confsal), ma non, appunto, i rappresentanti locali di Comune (retto da un commissario), Provincia di Foggia e della Regione Puglia (l’assessore alla Mobilità, Maurodinoia). Si punta a costruire le premesse intorno a Foggia per far arrivare il Corridoio europeo, da realizzarsi entro il 2030. (gazzettamezzogiorno)