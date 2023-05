Comunali: in Molise una lista su due è fantasma

Numeri alla mano accade così che delle 66 liste presentate nei 14 comuni della regione chiamati alle urne nel fine settimana, ben 33, e quindi esattamente il 50 per cento, non sono riconducibili ad abitanti dei paesi al voto. Il fenomeno si registra esclusivamente nei piccoli centri, quelli sotto i mille abitanti dove non è necessario raccogliere le firme per la sottoscrizione delle liste. Lo riporta l’agenzia Ansa.