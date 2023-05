SPOLETO (PERUGIA) – 9 maggio 2023, 14:14. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Spoleto, ha eseguito 18 perquisizioni nei confronti di altrettante persone indagate per truffa, ricettazione e riciclaggio, nell’ambito di un’indagine riguardante le cosiddette “truffe romantiche”.

Secondo quanto riportato dalla Questura di Perugia, l’organizzazione criminale operava su due livelli: il primo consisteva nella creazione di falsi profili al fine di ingannare le vittime, mentre il secondo coinvolgeva individui disposti a mettere a disposizione i propri conti correnti o reclutare altre persone per agevolare le transazioni illecite.

Il giro di affari complessivo si stima sia stato superiore al milione di euro nel corso di due anni.

Le indagini sono state avviate a seguito di numerose denunce presentate dalle vittime delle truffe romantiche e di altri reati. Gli indagati sono riusciti a raggiungere vittime in diversi paesi europei ed extraeuropei. Una volta stabilito il contatto con la potenziale vittima su un social network, la stessa veniva coinvolta in una relazione affettiva virtuale al fine di convincerla a versare somme di denaro in modo spontaneo.