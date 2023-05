Ecco il Gallipoli, l’ultimo ostacolo del Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA) – Con ancora negli occhi e nelle orecchie i colori e i suoni dell’entusiasmante gara di finale playoff, del Miramare con i relativi festeggiamenti, dopo il prezioso 0-0 al termine di 120 combattutissimi minuti tra Manfredonia e l’As Bisceglie 1913, che ha consentito il passaggio del turno ai sipontini, la mente è inevitabilmente proiettata alla finalissima di domenica 21 maggio 2023 con la blasonata Asd Città di Gallipoli.

La gara si disputerà con ogni probabilità al Vito Curlo di Fasano, stadio amico dei sipontini, che è stato palcoscenico di uno dei match storici dei delfini ai tempi d’oro, quando nel lontano 21 agosto 2005, il Donia affrontò il Cagliari nel terzo turno di Coppa Italia, impattando per 2-2 e costringendo gli isolani a passare solamente dopo i calci di rigore.

All’atto finale della Premier League pugliese, per la stagione 2022/2023, giungono probabilmente le compagini dei due gironi più accreditate e meglio attrezzate, dagli addetti ai lavori, alla vittoria finale già dalla vigilia del campionato.

Fonte: ASD Città di Gallipoli

Il “Gallo” è stato protagonista per tutto l’arco del torneo nel raggruppamento B, e ha condotto con merito, fino alla fine, al vertice con 63 punti conquistati, frutto di 19 vittorie, 6 pareggi ed una sola sconfitta maturata a Maglie. I giallorossi di mister Alessandro Carrozza, con un passato di tutto rispetto che li ha visti in diversi precedenti con i garganici ai tempi di Vadacca e soci, vantano anche la storica presenza in cadetteria nella stagione 2009/2010.

Tornando all’attualità, così come il Manfredonia anche il Gallipoli ha saltato la semifinale playoff per l’ampio margine in classifica sulla quarta ed arriva all’appuntamento con la storia, avendo battuto nella propria finale, in modo netto e perentorio per 3-0 l’Ugento al “Bianco” della cittadina salentina.

Fonte: ASD Città di Gallipoli

La squadra tatticamente si schiera con il collaudato 3-5-2 che vede Passaseo, come scelta over tra i pali. Un terzetto difensivo di tutto rispetto e di esperienza composto da Fruci, Stranieri e Benvenga. Elementi che hanno tanta serie D e Serie C alle spalle. A dettare tempi del gioco e fornire quantità e qualità capitan Scialpi, supportato da Nazaro(2003) e Sanso in mediana.

Due furetti sulle corsie: il 2004 Chiatante, tra i prospetti regionali più interessanti, a destra, e l’altro under 2003 Piscopiello, sull’out di sinistra (autore di 2 assist nell’incontro con l’Ugento). In avanti la fantasia di Quarta e la fisicità del francese Perchaud. Capocannoniere del club è Marco Iurato, con 12 reti all’attivo. Una squadra completa in ogni reparto ed una degna avversaria per i sogni promozione dei sipontini.