Fondi europei, Ventola: “Emiliano e Piemontese cosa hanno da nascondere?”

Nota del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola.

“Oggi, per l’ennesima volta, abbiamo avuto la dimostrazione che sui fondi europei il presidente Emiliano e la sua giunta hanno qualcosa da nascondere, per questo la buttano in caciara attaccando il Governo Meloni e il ministro Fitto sulla futura programmazione (vale a dire sulle risorse che arriveranno), ma sono tre mesi che fuggono dalla Commissione bilancio dove chiediamo che vengano a rendicontare su come hanno speso i fondi della precedente programmazione.

E’ giusto che i pugliesi sappiano quali opere e infrastrutture sono state realizzate grazie ai fondi europei e nazionali, quali sono quelli co-finanziati dalla Regione, cosa è stato realizzato con i Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) o con i POR (Programmi Operativi Regionali) o con le risorse del Programma Operativo Complementare (POC), ma né il presidente Emiliano, né l’assessore al Bilancio Piemontese si presentano in Commissione, né attraverso i dirigenti vengono forniti i documenti richiesti.

Però davanti alle telecamere Emiliano e i suoi assessori sono pronti a sproloquiare contro il Governo Meloni in carica da poco più di sei mesi, mentre loro non sanno o non vogliono rendicontare cosa hanno fatto in sette anni (la programmazione finanziaria era 2014-2021)”.