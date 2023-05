Manfredonia – Bisceglie. “L’arbitro ha sorvolato su 2 episodi”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Domenica scorsa si è svolto allo stadio Miramare (con il tappeto sintetico completamente rinnovato) l’incontro tra il Manfredonia Calcio 1932 e l’A.S. Bisceglie Calcio 1913. Il risultato di pareggio (0-0) ha premiato il club sipontino che andrà in finale contro il Gallipoli. Oggi il club di Bisceglie ha diffuso un video in cui recrimina su 2 episodi che avrebbe favorito decisamente il Manfredonia. Ecco il video e il comunicato della società.

“Nell’accettare sportivamente e con serenità il verdetto del campo che ci vede eliminati al termine dei supplementari chiusi in parità e senza reti, come nei due precedenti in campionato col Manfredonia, non possiamo omettere le legittime recriminazioni per questi due episodi su cui l’arbitro ha sorvolato.

I dettagli fanno sempre la differenza… Fieri e orgogliosi di una squadra e di uno staff che hanno lottato fino all’ultimo respiro onorando e restituendo dignità ai colori nerazzurro stellati!”.